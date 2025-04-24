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Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз товаров, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники

24 апреля 2025 15:41
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Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз товаров, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники

Самарские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области предотвратили незаконный вывоз товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, в Республику Кыргызстан. Возбуждено уголовное дело. 

Сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области на МАПП «Сагарчин» (Оренбургская область) для проверки было остановлено транспортное средство с прицепом. В автомобиле было обнаружено 80 панорамных масок и 300 комбинированных фильтров «Бриз-3001». Документов на товар у водителя не оказалось.

Согласно ответа производителя средств индивидуальной защиты, подобные маски и фильтры могут быть использованы в качестве оборудования при создании химического оружия. 

Оперативные сотрудники установили отправителя товара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что владелец фирмы знал о необходимости получения лицензии ФСТЭК России на вывоз подобных товаров. Но с целью получения прибыли, используя, не осведомленную о его корыстных намерениях, сотрудницу, отправил товар за границу. Однако правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза контролируемого товара.

В отношении директора московской фирмы Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1.1 ст.226.1 УК РФ – контрабанда товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.  Товар арестован.

 

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