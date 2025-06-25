Самарские таможенники обнаружили склад с нелегальной табачной продукцией на 30 млн рублей

148

Самарские таможенники обнаружили около 200 тыс. пачек сигарет, немаркированных акцизными марками на сумму 30 млн рублей.

В рамках проверочных мероприятий при осмотре торгового склада в городе Бузулук (Оренбургская область) сотрудниками были найдены 87 тыс. пачек сигарет, произведенных в Италии, ОАЭ, Германии, Сербии, Азербайджане и Швейцарии, а также более 11 тыс. пачек белорусских сигарет и более 96 тыс. пачек сигарет известных торговых марок отечественного производства. Торговля нелегальной партией товара, осуществлялась через онлайн магазин в телеграм – канале.

Разрешительная документация на ввоз и оборот товара отсутствовала. Сведения переданы сотрудникам полиции. Расследование продолжается.