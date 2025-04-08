Самарские следователи установили личность мужчины, который стрелял в баре

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В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что на улице в Самаре произошла драка, в ходе которой было использовано огнестрельное оружие.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2025 года в заведении общепита города Самары между мужчинами произошел конфликт, который продолжился на улице и перерос в драку. Один из участников драки произвел несколько выстрелов в своих оппонентов, в результате чего трем потерпевшим понадобилась медицинская помощь. На данный момент установлены все участники драки.

По данным следствия, к совершению преступления причастны местные жители: Гунбин Ян Сергеевич и Пильщиков Егор Евгеньевич, которые объявлены в розыск.

Следственное управление просит граждан, которым может быть известна какая-либо информацию о местонахождении подозреваемых, обращаться в следственное управление по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114.

Конфиденциальность гарантируется.