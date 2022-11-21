Самарские полицейские ищут водителя, который разбил три автомобиля и сбежал с места ДТП

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Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение мужчины, который находясь за рулем автомашины «Тойота LC 200» белого цвета, государственный регистрационный номер К929МН763, 18.11.22 года в 21-00 в районе д.16 по Лесопарковому шоссе в Центральном районе Тольятти допустил столкновение с тремя автомашинами, после чего скрылся с места ДТП.

Полицейские оказали помощь пострадавшему, осмотрели место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспортных средств, установили и опросили очевидцев произошедшего.

В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 93-60-50, 93-60-51, 22-80-05 . Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО