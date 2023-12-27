Самарская фехтовальщица объявлена в розыск

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МВД России объявило в розыск двух российских фехтовальщиков, супругов Сергея и Виолетту Бида. В базе розыска говорится, что спортсмены разыскиваются по статье УК РФ, без указания ее номера.

Российские шпажисты в 2023 году переехали в Калифорнию (США), оставаясь спортсменами ЦСКА. Виолетта является действующей военнослужащей, Сергей - офицером Росгвардии.

Не получив согласия российской стороны, они выступили на чемпионате США. Попал под санкции в связи с этим и старший тренер мужской команды шпажистов Александр Глазунов, он отстранен от должности.

Сергей Бида — заслуженный мастер спорта России, который завоевал серебро в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио в командном турнире. Его жена Виолетта — серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

Отметим, что для большинства фехтовальщиков, проживающих в России, основная часть международных турниров по-прежнему закрыта. Из-за их принадлежности к спортклубам ЦСКА и «Динамо» организаторы не одобряют их заявки.

Виолетта Бида (в девичестве Храпина) родилась в 1994 году в Самаре. Училась в СГУ, начала заниматься спортом в Самарском клубе фехтования, пишет TLTgorod.