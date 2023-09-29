Самарец заплатит миллион за посредничество в даче взятки

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Самарским районным судом г. Самары гражданин осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание посредничества во взяточничестве в значительном размере).

В ходе судебного следствия установлено, что местный житель предложил своему знакомому оказать помощь в получении водительских прав категории «В» и «С» трем гражданам без фактического прохождения ими соответствующего обучения и сдачи экзаменов.

Посредник был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении от одного из трех лиц, для которых предназначались водительские удостоверения, взятку в сумме 187 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, сообщает облпрокуратура.