Самарчанка «забронировала» место для поездки в авто и лишилась 20 тысяч рублей

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Женщина 1988 года рождения, работающая в пассажирской компании, хотела забронировать место для поездки на автомобиле, но вместо этого лишилась крупной суммы денег.

Жительница Самары пояснила, что воспользовалась онлайн-сервисом по поиску попутчиков. Она нашла подходящий вариант на сайте и списалась с водителем. Однако собеседник продолжил общение в одном из мессенджеров. Там, оговорив условия поездки, собеседник направил будущей попутчице ссылку якобы для оформления брони. Клиентка перешла по ней, ввела реквизиты банковской карты, а также код доступа из СМС, после чего произошло списание денег в сумме, причем не только предназначенных за поездку, но и сбережений. Когда перевозчик перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и сообщила о произошедшем в полицию. Общая сумма ущерба составила 20 000 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Сотрудники самарской полиции обращают внимание на то, что при бронировании товаров или услуг через сеть Интернет не следует переходить по подозрительным ссылкам, навязанным контрагентам. Нельзя вводить на неизвестных вам ресурсах данные банковских карт, пароли, а также коды доступа из сообщений.