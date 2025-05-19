С 12 по 19 мая на территории Самарской области произошло 88 техногенных пожаров. К сожалению, 1 человек погиб.
15 мая в селе Георгиевка Кинельского района горела баня на площади 16 квадратных метров. Погиб 53-летний мужчина.
Предварительная причина пожара – неисправность печного оборудования.
Спасены на пожарах 22 человека:
13 мая в Железнодорожном районе Самары горели домашние вещи в квартире на 10 квадратах.
Пожарно-спасательные подразделения спасли на пожаре 1 человека.
16 мая в Самарском районе Самары горели домашние вещи в квартире на 20 квадратах.
Пожарно-спасательные подразделения спасли на пожаре 16 человек.
18 мая в Октябрьском районе Самары горели домашние вещи в квартире на 15 квадратах. Огнеборцы МЧС России спасли 5 человек.
Лесные пожары
За указанный период в регионе был ликвидирован 1 низовой лесной пожар на площади менее 1 гектара в 50 квартале Тольяттинского лесничества.
Палы сухой травы
В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 13 пожаров на общей площади менее 1 гектара. Возгорания зафиксированы на территории 3 городских округов и 9 муниципальных районов. Все очаги ликвидированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО