Ради забавы: в Самаре пьяный мужчина лёг головой на трамвайные пути

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В Самаре вечером 28 января на остановке "Завод имени Тарасова" мужчина в нетрезвом виде лёг головой на рельсы перед трамваем. А сделал он это ради забавы, сообщает sova.info.

Трамвай не мог продолжить путь и пассажиры общественного транспорта попросили мужчину отойти с рельсов, однако он отказался. Тогда самарцы самостоятельно подвинуть "весельчака" с путей. В ответ нетрезвый горожанин лишь ругался и ложился обратно, при этом посмеиваясь над сложившейся ситуаций и крепко держа в руках буханку хлеба.

Пассажирам все-таки удалось подвинуть самарскую версию Анны Карениной, и трамвай продолжил свой путь уже без преград.

Фото: sova.info