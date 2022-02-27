Пропавшую в Самаре девочку нашли

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В Самаре нашли 12-летнюю девочку, которая 24 февраля 2022 года ушла из дома в поселке Мехзавод и пропала. Девочку нашли живой, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Никаких подробностей о том, где был ребенок, нет.

Напомним, о пропаже школьницы сообщила ее мать. Девочка ушла из дома в 12:45 и перестала выходить на связь. Ребенка несколько дней искали полицейские, сотрудники Росгвардии и волонтеры. Прочесывали дворы и улицы, осматривали заброшенные стройки, чердаки и подвалы, ходили по торговым центрам, пишет Самара-КП.

О том, что девочку нашли, сообщили в воскресенье, 27 февраля 2022 года.