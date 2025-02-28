Я нашел ошибку
Главные новости:
Microsoft объявила о закрытии легендарного мессенджера
Microsoft объявила о закрытии легендарного мессенджера
Просветителей Самарской области приглашают стать участниками юбилейного сезона Знание.Премия
Просветителей Самарской области приглашают стать участниками юбилейного сезона Знание.Премия
СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
В Приволжском районе 76-летний мужчина перевернул Ладу в кювет
В Приволжском районе 76-летний мужчина перевернул Ладу в кювет
Более 100 жителей Самарской области стали обладателями знаков отличия ГТО
Более 100 жителей Самарской области стали обладателями знаков отличия ГТО
В Приволжском районе пожар унес жизнь человека
В Приволжском районе пожар унес жизнь человека
Россияне проявляют интерес к вакансиям ушедших из России брендов
Россияне проявляют интерес к вакансиям ушедших из России брендов
Производитель смертельного сидра попросил суд в Самаре прекратить уголовное дело
Производитель смертельного сидра попросил суд в Самаре прекратить уголовное дело
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.7
1.77
EUR 92.04
1.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
В самарском зоопарке отметят День кошек
В КРЦ «Звезда» пройдет фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Производитель смертельного сидра попросил суд в Самаре прекратить уголовное дело

28 февраля 2025 13:19
77
Производитель смертельного сидра попросил суд в Самаре прекратить уголовное дело

Красноглинский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна. Они считаются производителями смертельно опасных напитков марки «Мистер Сидр».

История с массовым отравлением россиян суррогатным алкоголем началась в июне 2023 года. Минимум в семи регионах страны выявили потерпевших и погибших. Исследования показали, что накануне все употребляли спиртное, в составе которого были метанол и этилбутират. Всего от «Мистера Сидра» погибло 50 человек, и ещё 66 пострадали.

Метанол (метиловый спирт) — бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Является опасным для человека ядом. Этилбутират (масляный спирт) — сложный эфир, который имеет фруктовый запах, похожий на запах ананаса, является усилителем вкуса в переработанных апельсиновых соках.

Линия, на которой производили напитки марки «Мистер Сидр» находилась в поселке Винтай в Самаре. Владельца производства, Анара Гусейнова, задержали и арестовали. Вторым предполагаемым участником бизнеса был Артём Айрапетян.

— По версии следствия, в 2023 году Анар Гусейнов и Артем Айрапетян организовали в одном из помещений Самары производство сидра. Ради сокращения технических расходов и временных затрат соучастники намеренно отказались от естественной технологии создания сидра, заключающейся в длительном брожении яблочного сусла, заменив это добавлением в растворимый сок этилового спирта, — рассказали в Генпрокуратуре.

Следователи считают, что Артём Айрапетян приобрел сырье в период с мая по июнь 2023 года. Ему удалось приобрести около 4 тысяч литров спирта. Однако каких-либо документов у него не было. Силовики считают, что сырье могли украсть со складов ГУ МВД России по Самарской области.

В итоге фигурантами уголовных дел стали не только предполагаемые производители «Мистера Сидра», но и похитители спирта и полицейский, который занимался охраной имущства самарской полиции. Их уголовное дело рассмотрел Советский районный суд и уже вынес приговор.

Несколько месяцев спустя очередь дошла и до Артёма Айрапетяна и Айнара Гусейнова. Адвокат последнего настаивает, что бизнесмен не знал о метаноле в составе сидра. Но по самым скромным подсчетам, в Винтае успели произвести больше 48 тысяч литров «Мистера Сидра», из которых продали около 30 тысяч литров. Причем его успели увезти в магазины не только Самарской, но и Курганской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Удмуртии и Марий Эл.

Уголовное дело в отношении бизнесменов возбудили в Ульяновской области. Но расследовали его силовики из Центрального аппарата СК РФ. А вот по существу его будут рассматривать уже в Самаре. И предварительное заседание по нему прошло в конце февраля 2025 года.

— На нем рассмотрели прошение Артёма Айрапетяна о возвращении уголовного дела прокурору или же о прекращении уголовного дела. Но его ходатайство оставили без удовлетворения. Также обвиняемым продлили арест ещё на 6 месяцев, — сообщили в Красноглинском районном суде.

Кроме нескольких уголовных дел, минимум два высокопоставленных полицейских лишились своих должностей, пишет 63.ру. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
28 февраля 2025  12:26
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
109
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
27 февраля 2025  19:17
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
476
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
27 февраля 2025  13:59
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
482
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
27 февраля 2025  11:51
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
397
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
27 февраля 2025  11:12
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
351
Весь список