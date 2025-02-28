Производитель смертельного сидра попросил суд в Самаре прекратить уголовное дело

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Красноглинский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна. Они считаются производителями смертельно опасных напитков марки «Мистер Сидр».

История с массовым отравлением россиян суррогатным алкоголем началась в июне 2023 года. Минимум в семи регионах страны выявили потерпевших и погибших. Исследования показали, что накануне все употребляли спиртное, в составе которого были метанол и этилбутират. Всего от «Мистера Сидра» погибло 50 человек, и ещё 66 пострадали.

Метанол (метиловый спирт) — бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Является опасным для человека ядом. Этилбутират (масляный спирт) — сложный эфир, который имеет фруктовый запах, похожий на запах ананаса, является усилителем вкуса в переработанных апельсиновых соках.

Линия, на которой производили напитки марки «Мистер Сидр» находилась в поселке Винтай в Самаре. Владельца производства, Анара Гусейнова, задержали и арестовали. Вторым предполагаемым участником бизнеса был Артём Айрапетян.

— По версии следствия, в 2023 году Анар Гусейнов и Артем Айрапетян организовали в одном из помещений Самары производство сидра. Ради сокращения технических расходов и временных затрат соучастники намеренно отказались от естественной технологии создания сидра, заключающейся в длительном брожении яблочного сусла, заменив это добавлением в растворимый сок этилового спирта, — рассказали в Генпрокуратуре.

Следователи считают, что Артём Айрапетян приобрел сырье в период с мая по июнь 2023 года. Ему удалось приобрести около 4 тысяч литров спирта. Однако каких-либо документов у него не было. Силовики считают, что сырье могли украсть со складов ГУ МВД России по Самарской области.

В итоге фигурантами уголовных дел стали не только предполагаемые производители «Мистера Сидра», но и похитители спирта и полицейский, который занимался охраной имущства самарской полиции. Их уголовное дело рассмотрел Советский районный суд и уже вынес приговор.

Несколько месяцев спустя очередь дошла и до Артёма Айрапетяна и Айнара Гусейнова. Адвокат последнего настаивает, что бизнесмен не знал о метаноле в составе сидра. Но по самым скромным подсчетам, в Винтае успели произвести больше 48 тысяч литров «Мистера Сидра», из которых продали около 30 тысяч литров. Причем его успели увезти в магазины не только Самарской, но и Курганской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, Удмуртии и Марий Эл.

Уголовное дело в отношении бизнесменов возбудили в Ульяновской области. Но расследовали его силовики из Центрального аппарата СК РФ. А вот по существу его будут рассматривать уже в Самаре. И предварительное заседание по нему прошло в конце февраля 2025 года.

— На нем рассмотрели прошение Артёма Айрапетяна о возвращении уголовного дела прокурору или же о прекращении уголовного дела. Но его ходатайство оставили без удовлетворения. Также обвиняемым продлили арест ещё на 6 месяцев, — сообщили в Красноглинском районном суде.

Кроме нескольких уголовных дел, минимум два высокопоставленных полицейских лишились своих должностей, пишет 63.ру.