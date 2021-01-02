Пожар повышенной сложности тушили в Советском районе Самары

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В 08.00 01.01.2020 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. Калинина, 1А. По прибытии к месту установлено, что происходит горение в трехэтажном здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод». С 2018 года предприятие свою деятельность не осуществляет, находится в стадии банкротства.

В 09.00 01.01.2021 площадь пожара составила 800 кв. м., объявлен повышенный ранг вызова - Пожар № 3. В 09.06 01.01.2021 на месте пожара обнаружен погибший мужчина 1960 г.р. Эвакуация не проводилась.

В 9.42 площадь пожара составила 1200 квадратных метров на месте пожара создано 4 боевых участка, работает 10 звеньев газодымозащитной службы и 10 стволов, на месте работают 2 пожарных поезда, прибывшие со станции Самара и станции Кинель.

Общее руководство тушением пожара осуществляет начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко. В 17.47 объявлена локализация пожара на площади 3500 кв.м., происходит очаговое горение на площади 500 кв.м.

В результате пожара произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 кв.м, личный состав пожарно-спасательных подразделений работает на безопасном расстоянии.

Всего для ликвидации пожара привлечено 213 человек личного состава и 74 единиц техники, сил и средств достаточно, сообщает облМЧС.