После теракта в "Крокусе" восемь детей остались круглыми сиротами

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Восемь детей стали круглыми сиротами после теракта, который произошёл 22 марта в подмосковном "Крокусе", сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её словам, данным вопросом начали заниматься после того, как выяснилось, что без родителей в результате ужасной трагедии остался 13-летний мальчик. Тогда специалисты начали просматривать списки всех погибших и пострадавших, пишет Лайф.

"Таким образом мы выявили сразу восемь детей, которые остались круглыми сиротами", — сказала Львова-Белова журналистам после открытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка, который проходит в Тюмени.

Детский омбудсмен отметила, что сейчас оформлением опеки над этими сиротами занимаются их ближайшие родственники. По последним данным, среди пострадавших при теракте в "Крокусе" семеро детей, двое из них лечатся дома, а пять — в больнице. В тяжёлом состоянии находятся двое несовершеннолетних, добавила Львова-Белова.