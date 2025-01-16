Полицейские привлекли к ответственности участников дрифта возле ТЦ в Тольятти

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Вчера вечером компания молодых людей устроила противоправное развлечение на парковке торгового центра, расположенного на Борковской улице.

Машины двигались по автостоянке с грубыми нарушениями ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью жителей и гостей города.

Сомнительное шоу не осталось без внимания полицейских. В ходе круглосуточного мониторинга СМИ и сети Интернет видеозапись очевидца выявил сотрудник пресс-службы и направил для реагирования в территориальный отдел Госавтоинспекции

Житель Тольятти 2006 года рождения и его 22-летний товарищ по недетским развлечениям из села Тимофеевка оперативно разысканы полицейскими и привлечены к ответственности. В отношении них собраны 9 материалов по административным правонарушениям.

Госавтоинспекция напоминает, что подобное поведение на дорогах и парковках не только противоречит закону, но и представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей. Парковки торговых центров – это место с высокой концентрацией пешеходов, и любой необдуманный манёвр может привести к трагедии.

Мы призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила и помнить об ответственности перед обществом. В случае выявления подобных нарушений граждане могут обратиться в полицию, чтобы помочь предотвратить возможные происшествия.