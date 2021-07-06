Погиб известный российский генетик Балановский, спасая тонувших в реке детей

61

Российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики (ИОГЕН) имени Вавилова РАН Олег Балановский погиб в Костромской области. Об этом сообщила его коллега, заведующая лабораторией анализа генома ИОГЕН РАН Светлана Боринская, передает РИА Новости.

"Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило... Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря", — написала Боринская на своей странице в Facebook.

Балановский широко известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой, отмечается в некрологе на сайте ИОГЕН. Балановский был автором свыше 80 научных статей, в том числе опубликованных в престижных международных изданиях Science и Nature.

В 2012 году защитил докторскую диссертацию, а затем после этого возглавил лабораторию геномной географии Института общей генетики РАН. По совместительству работал в Медико-генетическом научном центре (МГНЦ), преподавал в МФТИ и МГУ.

Фото : ИОГен РАН/РИА Новости