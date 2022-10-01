Подробности смертельного ДТП в Сызранском районе

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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня, примерно в 19:00 в Сызранском районе на 10 километре автомобильной дороги "Сызрань-Шигоны-Волжский Утес" с участием автомобилей "Лифан" и "ВАЗ 2112".

На месте погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. В настоящее время сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта, выясняют все обстоятельства, устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, уточняет пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО