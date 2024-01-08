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Под Новгородом произошло ДТП с участием 50 машин

8 января 2024 19:55
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Под Новгородом произошло ДТП с участием 50 машин

На трассе М-11 в Новгородской области, где в понедельник, 8 января, столкнулись 50 автомобилей.

На кадрах можно увидеть пострадавшие в аварии машины. Их вывезут с места на эвакуаторах.

Также на месте аварии находятся сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

Как сообщалось, движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».

ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. В результате столкновения четыре человека погибли, 10 пострадали. 

По данным Следственного комитета России, причина ДТП, предварительно, связана с ухудшением погодных условий. По факту случившегося следственное управление СК РФ по Новгородской области начало проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), пишут "Известия".

 

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