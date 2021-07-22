По материалам мобильных групп Самарской таможни на конец июля 2021 года возбуждено 95 уголовных дел

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Служба таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни подвела промежуточные итоги по количеству возбужденных уголовных дел, по материалам, переданным в МВД России.

Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев: «По итогам работы мобильных групп с конца 2020 года по июль 2021 года в органы МВД России по Самарской области передан 281 материал о фактах нарушения законодательства. В основном это незаконное использование чужих товарных знаков. Мобильные группы Самарской таможни наиболее часто выявляют товары с признаками контрафактной продукции, немаркированную обувь и безакцизный табак и табачные изделия. На сегодня по этим материалам

МВД России возбудили 95 уголовных дел. Работа в рамках взаимодействия продолжается».

Большинство уголовных дел возбуждено за незаконное использование чужих товарных знаков (ч.1 ст.180 УК РФ). За 1 полугодие мобильными группами задержано порядка 800 тысяч единиц товаров с признаками контрафактной продукции.

Не снижается поток движения через границу немаркированной обуви и безакцизной табачной продукции. За 1 полугодие в Роспотребнадзор по Самарской области передано более 36 тысяч единиц немаркированной продукции (обувь, парфюмерия).

Проверки по факту нарушения таможенного законодательства проводятся таможенными органами также и на внутреннем рынке. Под пристальным контролем табак и табачная продукция, табак для кальяна, подлежащий обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. По итогам

1 полугодия из незаконной розничной продажи изъято порядка 5000 пачек сигарет без акцизных марок.