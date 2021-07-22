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По материалам мобильных групп Самарской таможни на конец июля 2021 года возбуждено 95 уголовных дел

22 июля 2021 10:40
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По материалам мобильных групп Самарской таможни на конец июля 2021 года возбуждено 95 уголовных дел

Служба таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни подвела промежуточные итоги по количеству возбужденных уголовных дел, по материалам, переданным в МВД России.

Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев: «По итогам работы мобильных групп с конца 2020 года по июль 2021 года в органы МВД России по Самарской области передан 281 материал о фактах нарушения законодательства. В основном это незаконное использование чужих товарных знаков. Мобильные группы Самарской таможни наиболее часто выявляют товары с признаками контрафактной продукции, немаркированную обувь и безакцизный табак и табачные изделия. На сегодня по этим материалам
МВД России возбудили 95 уголовных дел. Работа в рамках взаимодействия продолжается».

Большинство уголовных дел возбуждено за незаконное использование чужих товарных знаков (ч.1 ст.180 УК РФ). За 1 полугодие мобильными группами задержано порядка 800 тысяч единиц товаров с признаками контрафактной продукции.

Не снижается поток движения через границу немаркированной обуви и безакцизной табачной продукции. За 1 полугодие в Роспотребнадзор по Самарской области передано более 36 тысяч единиц немаркированной продукции (обувь, парфюмерия).

Проверки по факту нарушения таможенного законодательства проводятся таможенными органами также и на внутреннем рынке. Под пристальным контролем табак и табачная продукция, табак для кальяна, подлежащий обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. По итогам
1 полугодия из незаконной розничной продажи изъято порядка 5000 пачек сигарет без акцизных марок.

Теги: контрафакт Самарская таможня таможня

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