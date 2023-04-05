Организована прокурорская проверка в связи с выпадением ребенка из окна школы г. Жигулевска

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Продолжается прокурорская проверка исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, организованная прокуратурой г. Жигулевска в связи произошедшим 3 апреля 2023 года инцидентом в одной из городских школ – выпадением учащейся из окна 4 этажа.

В ходе проверки также будет дана оценка распространенному в сети Интернет видео о конфликте и драке детей в помещении школы.

По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц образовательного учреждения, сообщает облпрокуратура.