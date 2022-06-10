Я нашел ошибку
Главные новости:
На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей
На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей
Средняя зарплата в Самарской области 43,5 тысячи рублей в месяц
Средняя зарплата в Самарской области 43,5 тысячи рублей в месяц
Почти в 2 раза выросло число участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
Почти в 2 раза выросло число участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
На пустыре в поселке Зубчаниновка в Самаре хотят построить 5 жилых домов
На пустыре в поселке Зубчаниновка в Самаре хотят построить 5 жилых домов
Сегодня отмечают Всемирный день мороженого
Сегодня отмечают Всемирный день мороженого
Около Сызрани иномарка столкнулась с полуприцепом
Около Сызрани иномарка столкнулась с полуприцепом
В Шенталинском районе работник фирмы незаконно продавал зерно со склада
В Шенталинском районе работник фирмы незаконно продавал зерно со склада
В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках
В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.39
-1.84
EUR 62.09
-1.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Около Сызрани иномарка столкнулась с полуприцепом

10 июня 2022 11:42
83
Около Сызрани иномарка столкнулась с полуприцепом

Еще одно ДТП 9 июня произошло в 16:55 в Сызранском районе. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», двигался по трассе М5 «Урал». На 906 км при выезде с второстепенной дороги с поворотом налево в направлении г. Самара не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «DAF» в составе с полуприцепом, под управлением водителя 1990 года рождения, который двигался со стороны г. Москва в направлении г. Самара. После столкновения автомобиль «Chevrolet Niva» съехал в правый по ходу движения кювет. Водитель автомобиля «Chevrolet Niva» госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти легковушка сбила подростка-велосипедиста
10 июня 2022, 11:11
В Тольятти легковушка сбила подростка-велосипедиста
Водитель проехал на красный свет. Происшествия
104
В Безенчуке в ДТП пострадали двое водителей
09 июня 2022, 13:54
В Безенчуке в ДТП пострадали двое водителей
8 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.  Происшествия
332
Самарская область: еще одно смертельное ДТП
08 июня 2022, 11:58
Самарская область: еще одно смертельное ДТП
Столкнулись вазовская ленковушка и полуприцеп. Происшествия
437
В центре внимания
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
10 июня 2022  09:37
В Самаре состоялась региональная сессия в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» - 2022
142
100 региональных брендов представили свою продукцию.
9 июня 2022  18:53
Первый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в России» в Самаре собрал более 100 региональных брендов одежды
715
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
9 июня 2022  12:21
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
405
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
9 июня 2022  10:51
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
860
Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 
8 июня 2022  17:34
Самарская область готовится к участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 
597
Весь список