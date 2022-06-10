Около Сызрани иномарка столкнулась с полуприцепом

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Еще одно ДТП 9 июня произошло в 16:55 в Сызранском районе. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», двигался по трассе М5 «Урал». На 906 км при выезде с второстепенной дороги с поворотом налево в направлении г. Самара не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «DAF» в составе с полуприцепом, под управлением водителя 1990 года рождения, который двигался со стороны г. Москва в направлении г. Самара. После столкновения автомобиль «Chevrolet Niva» съехал в правый по ходу движения кювет. Водитель автомобиля «Chevrolet Niva» госпитализирован.