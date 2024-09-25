Огнеборцы Приволжского района ликвидировали большой пожар в посёлке Ильмень

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Горели сарай, сено и солома.



22 сентября в 20 часов 54 минуты на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что горят солома и сено в посёлке Ильмень. На место пожара выехали четыре единицы техники и десять человек личного состава. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят десять тонн соломы, десять тонн сена и сарай, на общей площади сто квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на жилой дом. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». В 22 часа была объявлена локализация пожара, в 3 часа 3 минуты следующего дня - ликвидация открытого горения. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось оперативно справиться с огнем и предотвратить опасность возгорания жилого дома. Полностью пожар был ликвидирован в 5 часов 36 минут. Причина пожара устанавливается.