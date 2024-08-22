Огнеборцы пожарно-спасательного отряда в Приволжском районе тушили 65 тюков соломы

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20 августа диспетчеру регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что горит солома в посёлке Томанский.

На место пожара незамедлительно выехали 3 единицы техники и шесть человек личного состава из пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45.

Прибыв на место, пожарные установили, что горят 19,5 тонн соломы в тюках и 30 квадратных метров мусора, существовала угроза распространения огня на жилой дом.

На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 14:38 была объявлена локализация пожара, а в 15:20 зафиксирована ликвидация открытого горения.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось избежать распространения огня на жилой дом.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.



Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"