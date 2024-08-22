Огнеборцы пожарно-спасательного отряда в Приволжском районе тушили 65 тюков соломы

20 августа диспетчеру регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что горит солома в посёлке Томанский.
На место пожара незамедлительно выехали 3 единицы техники и шесть человек личного состава из пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45.
Прибыв на место, пожарные установили, что горят 19,5 тонн соломы в тюках и 30 квадратных метров мусора, существовала угроза распространения огня на жилой дом.
На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В 14:38 была объявлена локализация пожара, а в 15:20 зафиксирована ликвидация открытого горения.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось избежать распространения огня на жилой дом.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.
Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"