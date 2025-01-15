Ночью в Кошкинском районе тушили крупный пожар, пострадал человек

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14 января в 23:05 на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Кошки на улице Советской.

Пожарные расчеты на трех автомобилях-автоцистернах выехали к месту вызова.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит гараж, сарай и часть жилого дома на площади 120 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 23:56 зафиксирована локализация пожара, в 00:53 – объявлена ликвидация открытого горения.

К сожалению, пострадал 1 человек. Госпитализирован.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"