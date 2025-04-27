На жд-путях нашли пропавшего в Самаре 8-летнего мальчика

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Стали известны подробности поисков загадочно исчезнувшего школьника. 8-летний мальчик пропал в субботу, 26 апреля. Он ушел в парк Победы и не вернулся.

«На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы».

Ребенка искали и волонтеры-поисковики. Но нашли на ж/д путях случайные прохожие. Пара подростков спасла мальчика от приближающегося поезда. Школьника с белым самокатом они привели в пригородную кассу на платформе Толевая.

«Билетный кассир Наталья Старикова сразу обратилась в полицию и сообщила руководству компании. Во внутреннем чате она увидела ориентировку на поиск этого ребенка и сообщила в „ЛизаАлерт“. Стариковой объявлена благодарность от руководства компании за чуткость к чужой беде, правильность и быстроту действий, позволивших в кратчайшие сроки вернуть потерявшегося ребенка в семью. Отдельная благодарность ребятам, которые не дали попасть потерявшемуся под колеса поезда и попросили помощи в кассе», — рассказали историю спасения в Самарской пригородной пассажирской компании.

В полиции также заверили, что с «потеряшкой» всё в порядке и никаких противоправных действий против него не совершалось, пишет 63.ру.