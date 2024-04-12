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В настоящее время, на 11 апреля, на территории Самарской области остаются подтопленными 5 низководных мостов (в Красноярском районе - 3, в Кинель-Черкасском - 1, в Пестравском -1), 36 частных жилых домов и 422 приусадебных участка в Кинель-Черкасском, Пестравском, Большеглушицком, Волжском, Похвистневском, Богатовском районах.

Наблюдается положительная динамика. За сутки освободились от воды 5 жилых домов (в Похвистневском, Волжском и Большеглушицком районах), 159 приусадебных участков (в Пестравском, Большеглушицком, Волжском, Красноармейском, Похвистневском районах) и 1 низководный мост в Большеглушицком районе.

По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются.

В 1 пункте временного размещения находятся 12 человек, в том числе 3 детей. Обстановка с паводком на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.