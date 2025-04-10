На Стара-Загоре в Самаре большегруз насмерть сбил женщину

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Самарские полицейские проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом.

ДТП произошло сегодня в 11:10 час. в Кировском районе областного центра. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель большегруза 1975 г.р., находясь на парковочной площадке, на улице Стара-Загора, начав движение вперед, осуществил наезд на женщину, которая впоследствии скончалась. Личность пострадавшей устанавливается полицейскими.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, проводится проверка.

Региональное Управления Госавтоинспекции в очередной раз обращается к водителям и пешеходам с призывом соблюдать правила дорожного движения!