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На реке Уса в Шигонском районе спасли двух рыбаков

21 марта 2025 17:57
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Они, возвращаясь домой, провалились в промоину не дойдя до берега 60 метров.

21 марта в Шигонском районе около базы отдыха «Голубая гавань» на реке Уса два рыбака, возвращаясь домой, провалились в промоину не дойдя до берега 60 метров.  Им удалось самостоятельно выбраться из промоины на крепкий лед. Двигаться дальше по тонкому льду было опасно.

В 14.42  оказывать помощь пострадавшим отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. В 16.10 рыбаков подняли на борт аэроглиссера,  доставили до берега и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

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