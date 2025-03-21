На реке Уса в Шигонском районе спасли двух рыбаков

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21 марта в Шигонском районе около базы отдыха «Голубая гавань» на реке Уса два рыбака, возвращаясь домой, провалились в промоину не дойдя до берега 60 метров. Им удалось самостоятельно выбраться из промоины на крепкий лед. Двигаться дальше по тонкому льду было опасно.

В 14.42 оказывать помощь пострадавшим отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. В 16.10 рыбаков подняли на борт аэроглиссера, доставили до берега и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО