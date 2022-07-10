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На реке Большой Кинель водолазы два часа искали тело утонувшего молодого человека

10 июля 2022 19:58
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"Причины случившегося очевидны - купание в необорудованном месте".

10 июля водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения обследовали дно реки Большой Кинель в районе понтонного моста.

Искали утонувшего мужчину 2000 года рождения.

"Вызов на спасательную станцию поступил в 13.00. За помощью к спасателям обратился очевидец происшествия. После двух часов водолазных поисков тело утонувшего обнаружили на расстоянии 20 метров от береговой линии на глубине 4 метров. В 15.40. поисковые работы на месте происшествия были окончены. Причины случившегося очевидны - купание в необорудованном месте", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

Спасательная служба Самарской области настоятельно рекомендует любителям активного отдыха внимательнее относиться к своей жизни. Не совершать необдуманных поступков и соблюдать правила поведения на воде. Не омрачайте  свой отдых чрезвычайными ситуациями! Вода не прощает ошибок. Берегите свою жизнь!

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

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