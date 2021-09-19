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На парковке у магазина в Самарской области водитель сбил женщину

19 сентября 2021 11:33
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На парковке у магазина в Самарской области водитель сбил женщину

18 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими. При этом 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

В п.г.т. Усть-Кинельский в 16:00 на парковочной площадке магазинов на улице Шоссейная водитель 1977 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомашиной «BMW X3», при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на пешехода – женщину 1950 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и госпитализирована в медицинское учреждение. 

Теги: ДТП

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