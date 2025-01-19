На месте ДТП в селе Подстепки проводились спасательные работы

159

18 января вечером в селе Подстепки Ставропольского района около магазина «Миндаль» столкнулись три легковых автомобиля.

Для деблокирования пострадавших требовалась помощь спасателей.

Дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Тольятти приступила к проведению аварийно-спасательных работ на месте происшествия. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели провели деблокирование четырех пострадавших из аварийного автомобиля и транспортировку до машины скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО