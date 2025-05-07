На аттракционе в Новокуйбышевске пострадал ребенок

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В Самарской области возбуждено уголовное дело по публикации в сети Интернет по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

7 мая 2025 года в соцмедиа размещена информация о том, что на аттракционе в парке города Новокуйбышевска пострадал ребенок, которому потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время следователи СКР проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.