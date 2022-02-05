Мать-должницу в Самарской области привлекли к уголовной ответственности

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В отношении жительницы Приволжского района Самарской области, уклоняющейся от исполнения алиментных обязательств, возбуждено уголовное дело. Она задолжала детям свыше 1 миллиона рублей.

Будучи обязанной в соответствии с решением суда содержать своих двух несовершеннолетних детей, женщина уклонялась от исполнения родительских обязательств. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Приволжского района было возбуждено исполнительное производство.

Судебными приставами-исполнителями было разъяснено, что в случае неуплаты алиментов ей грозит уголовная ответственность. Не приняв во внимание слова сотрудников Службы, женщина продолжала не интересоваться жизнью своего ребенка. Не сподвигло мать-должницу исправить положение и приступить к поискам работы привлечение ее к административной ответственности по ч.1. ст. 5.35 КоАП РФ с назначением наказания в виде 50 часов обязательных работ.

Учитывая нежелание должницы содержать своих детей, судебным приставом-исполнителем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты алиментов направлено в суд. Теперь женщине может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года.