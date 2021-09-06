Лось врезался в иномарку в Самарской области

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В ночь с субботы на воскресенье, 5 сентября, примерно в 00:55 часов на 41 километре автодороги «Урал - Исаклы - Шентала» в иномарку врезался лось.

За рулем LЕХUS NХ200 был 45-летний водитель из Нижнего Новгорода. Мужчина ехал из села Исаклы в сторону Шенталы. Неожиданно в иномарку врезался лось. От удара автолюбитель не справился с управлением и влетел в дерево. Что случилось с животным, неизвестно. Водителя же с травмами доставили на скорой помощи в медицинское учреждение, где он был госпитализирован, сообщает ГТРК Самара.

Фото: 63.мвд.рф