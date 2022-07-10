Из-за неадекватного пассажира самолет Москва-Ереван запросил посадку в Самаре

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Самолет авиакомпании ИрАэро, выполняющий рейс из Домодедово в Ереван, 10 июля совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Об этом рассказали в телеграм-канале «AVIAINCIDENT».

Дело в том, что на борту находился неадекватный пассажир. В ночь на воскресенье 10 июля в 00:30 по московскому времени пилот доложил о ситуации в самолете и запросил посадку в Самаре. Ее удалось благополучно осуществить в час ночи. При этом сигнала «Срочность» и «Бедствие» экипаж не передавал.

Самолет летел из Москвы в Ереван. Буйного пассажира, скорее всего, сняли с рейса. Когда самолет отправился из Самары в место назначения и какова судьба воздушного хулигана, не сообщается, пишет ГТРК Самара.