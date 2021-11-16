Иркутянку, ушедшую из дома после ссоры с матерью, нашли через 30 лет в Великобритании

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Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола главного управления МВД России по Иркутской области помогли найти женщину, которая без вести пропала в 1990-х, ее обнаружили в Великобритании. Об этом 16 ноября сообщили на сайте управления, передают "Известия".

Отмечается, что еще в 1992 году 20-летняя девушка, поссорившись с матерью, ушла из дома и не вернулась. Лишь спустя почти 25 лет, в 2016 году, 69-летняя мать обратилась в управление МВД России «Иркутское» с заявлением об установлении местонахождения дочери.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола были направлены сотни запросов в различные страны мира. Искали иркутянку на пяти мировых континентах, и продолжительная кропотливая работа принесла свои плоды — коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании», — говорится в сообщении.

Матери рассказали, что ее дочь жива, здорова и является гражданкой Англии. Спустя 30 лет семья получила шанс на воссоединение.

Фото: pixabay