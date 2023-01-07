Два человека пострадали в ДТП в Большеглушицком районе

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6 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Большеглушицком районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 17:35 час. 53-летний мужчина, управляя «ВАЗ 2114», на 105 км. а/д "Самара - Большая Черниговка" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем «Chevrolet Lacetti» под управлением 37-летнего водителя. С места ДТП госпитализированы водитель «ВАЗ 2114» и его 57-летняя женщина-пассажир.