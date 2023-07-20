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Днем 21 июля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра

20 июля 2023 17:51
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Днем 21 июля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 21 июля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с, с сохранением вечером».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

  • - ограничить выход из зданий;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

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