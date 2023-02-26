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Для автомобилистов, следующих из Москвы, открыли движение по трассе М-11, где столкнулась 41 машина
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Для автомобилистов, следующих из Москвы, открыли движение по трассе М-11, где столкнулась 41 машина

26 февраля 2023 21:39
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Одна женщина погибла, еще одна доставлена госпитализирована, а четыре ребенка доставлены в Детскую областную больницу.

В Новгородской области на трассе М-11, где произошло массовое ДТП, частично открыли движение на ПВП 330 км - для автомобилистов, которые едут из Москвы, сообщает "Автодор" в телеграм-канале, передает РИА Новости.

Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По данным УГИБДД по региону, одна женщина погибла, еще одна доставлена в Новгородскую областную больницу, а четыре ребенка доставлены в Детскую областную больницу. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву, где, по уточненным данным автоинспекторов, столкнулась 41 машина, было перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. На месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечку ликвидируют. Были организованы пункты обогрева для водителей.

"Движение будет идти по одной полосе. На 503 км ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению", - уточнили в "Автодоре".

 

Фото : ГУ МВД России по Новгородской области

 

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