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Десятки активистов провели акцию в память о погибшем псе Гаврюше в Самаре

18 марта 2024 09:59
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Десятки активистов провели акцию в память о погибшем псе Гаврюше в Самаре

 

Общественный резонанс вызвала ситуация с попыткой разрушения будок уличных собак, стоявших за храмом Кирилла и Мефодия в Самаре больше четырех лет. Зоозащитники не позволили разрушить домики животных и требуют проверить правомерность действий тех, кто пытался сломать будки. Самый старый их обитатель Гаврюша не смог пережить произошедшее.

Собаки, которые больше четырех лет проживали за храмом Кирилла и Мефодия, находились под постоянным присмотром волонтеров. Люди соорудили для них будки, утеплили их, постелили солому, приносили еду, следили за порядком на территории. Все собаки были стерилизованы и вакцинированы и не проявляли агрессии.

В феврале этого года одна из местных жительниц возмутилась соседством с животными, а в Телеграм-каналах появилось видео, в котором она кричит на волонтеров, требуя убрать будки и их обитателей. Затем последовало официальное обращение в подрядную организацию по исполнению программы ОСВВ ООО «Добрые люди» с требованием отловить собак по жалобе этой жительницы.

«Собаки, находящиеся по адресу ул. Демократическая, 2Б, прошли программу ОСВВ, были привиты от бешенства и стерилизованы в 2022 году. Не представляется возможным повторно забрать собак на пожизненное проживание, так как не выявлено никаких фактов проявления немотивированной агрессии к людям», – следует из официального ответа ООО «Добрые люди».

По закону, повторный отлов собак, прошедших ОСВВ и имеющих бирку в ухе, запрещен. Подрядная организация пыталась решить вопрос в формате переговоров, но заявитель отказался от диалога.

После чего к будкам приехала группа людей с ломами в руках и в сопровождении представителя силовой структуры, который отказался представиться и предъявить документы. Не показали эти люди и документов, позволяющих демонтировать будки. Волонтеры не позволили разрушить укрытие животных, но напуганные собаки разбежались. Все, кроме самого старого обитателя, – Гаврюши.

Псу было 14 лет, из которых последние четыре года он прожил рядом с храмом. В последнее время он уже с трудом передвигался и мог лишь ненадолго выходить из своей будки, – поесть и немного погулять. В тот день, когда на него накинулись люди с ломами, Гаврюша смог лишь доползти до ближайшего дома, где забился под балкон. Он так и не смог вернуться в свою будку. А на следующее утро, 8 марта, старый, добрый, безобидный пес умер.

Зоозащитники в обращениях, которые направляют в прокуратуру Самарской области и в МВД, требуют проверить, является ли пытавшийся разрушить будки гражданин сотрудником полиции, и проверить его действия на предмет превышения служебных полномочий. А также привлечь лиц, пытавшихся сломать будки, к ответственности за жестокое обращение с животными.

По инициативе ветцентра «ФлагманВет», в память о Гаврюше около сотни волонтеров вечером собрались вместе и подняли к небу огни.

– Смерть Гаврюши – это не просто смерть одной собаки. Это символ нашего единства вокруг общей беды. Долгие годы совместного труда дали нам невероятную силу и мощь – зажечь наконец эти звезды. Пусть это станет переломным моментом в борьбе за реальные права животных. Пусть это будет началом ответственности для каждого, кто приложил руку к этой истории!

Собаки на улицах – это следствие поступков людей, которые без какой-либо ответственности отправляют их на самовыгул, подкладывают щенков на помойки и в подъезды, выбрасывают животных. Наша работа напоминает вычерпывание воды из дырявой лодки, но никто не может отобрать у нас право на заботу и помощь, – заявила директор ООО «Добрые люди» и ветцентра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

Фото  "ФлагманВет"

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