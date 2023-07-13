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Четверо пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

13 июля 2023 11:50
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Четверо пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

12 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 17 человек. 

Одно из ДТП произошло в 15:20 час. в г. Новокуйбышевск.  21-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Renault Logan, двигалась по пр. Победы с левым поворотом по зеленому сигналу светофора на ул. Островского. В пути следования, напротив дома № 1-Б не уступила дорогу транспортному средству и допустила столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 34-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы оба водителя, 39-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada Granta и 51-летняя женщина-пассажир автомашины Renault Logan.

Теги: ДТП

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