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Бывший охотник в Самарской области незаконно хранил дома порох

17 января 2025 10:10
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Бывший охотник в Самарской области незаконно хранил дома порох

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел проведена проверка поступившей от граждан информации о незаконном хранении взрывчатых веществ в частном доме одного из жителей Клявлинского района.

Полицейскими в присутствии понятых в чулане в шкафу на нижней полке обнаружены и изъяты две металлические банки с сыпучим веществом серебристо-серого цвета.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта взрывчатое вещество является дымным порохом промышленного изготовления общей массой около 60 граммов.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (хранение взрывчатых веществ), мужчина 1955 года рождения пояснил следователю, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины противоправного поведения сельского жителя.

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