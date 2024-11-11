54-летний житель Самарской области предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории города Октябрьска, Следственного Управления МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» получили информацию от неравнодушных граждан о том, что житель города Октябрьск 1970 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины и при обследовании прилегающей территории обнаружили и изъяли 11 кустов растений, внешне схожих с растениями конопля, с признаками культивирования. Также в надворных постройках полицейские изъяли части растений, схожих с растениями конопли, а из помещения дома три бумажных свертка с семенами растения внутри.

Сотрудники полиции направили изъятое на исследование в криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Согласно заключению эксперта, части растений, найденные в надворных постройках, являются наркотическим средством марихуана, общей массой свыше 281 грамма, а изъятые 11 растений, являются кустами наркосодержащего растения конопля, массой более 2,5 кг, что законодатель относит к крупному размеру.

Как пояснил задержанный, растения он выращивал для личного употребления.