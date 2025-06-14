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28-летний житель Безенчука решил украсть велосипед и купить спиртное

14 июня 2025 10:20
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28-летний житель Безенчука решил украсть велосипед и купить спиртное

В мае текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Безенчукскому району за помощью обратилась местная жительница 1979 года рождения, которая сообщила о краже велосипеда.

Пропажу двухколесного транспортного средства местная жительница обнаружила спустя некоторое время после посещения киоска с едой, где перед входом оставила велосипед без защитного устройства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ломбард, в который в день пропажи неизвестный мужчина по своим водительским правам сдал искомый велосипед.

Оперативники установили личность посетителя ломбарда, им оказался водитель такси. Мужчина рассказал полицейским, что 27 мая, примерно в 15 часов, двое мужчин вызвали такси по адресу: поселок Безенчук, ул. Мамистова, загрузили в багажник велосипед и попросили довезти их до ближайшего ломбарда. На месте выяснилось, что у мужчин не оказалось с собой документов, чтобы заложить в ломбард, с их слов, двухколесное транспортное средство. Водитель такси, не заподозрив ничего криминального, согласился выручить пассажиров и предоставил свое водительское удостоверение.

За велосипед пассажиры получили 7000 рублей, после чего водитель отвез их по требуемому адресу.

В последствии оперативникам уголовного розыска не составило труда в тот же день вычислить истинного похитителя велосипеда. Им оказался ранее несудимый житель Безенчука, 1997 года рождения.

Во время опроса злоумышленник пояснил следователям, что в тот день отдыхал на пляже одного из сел Безенчукского района и распивал спиртные напитки. После того как спиртное закончилось, решил вызвать такси до поселка, чтобы купить новую порцию, однако из-за отсутствия денег, у него возник умысел на хищение оставленного без присмотра велосипеда, с целью продажи. Товарищу же он сказал, что велосипед принадлежит ему.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.  

Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия и принимают меры к розыску оставшейся части похищенного имущества.

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