26 апреля в Красноярском районе перевернулась машина, погиб пассажир

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26 апреля в Красноярском районе на кольцевой развязке поселка Светлое поле произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля допустил съезд транспортного средства с дорожного полотна с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате аварии пассажир погиб, а водитель был госпитализирован. Кузов аварийного автомобиля был значительно деформирован. Требовалась помощь спасателей по деблокированию погибшего. В 03.45 для проведения спасательных работ на место происшествия были отправлены спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области.

Спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировали погибшего. В 05.36 работы на месте происшествия были окончены. Спасатели напоминают, что несоблюдение скоростного режима в сложных погодных условиях является причиной ДТП. Будьте осторожны, берегите свою жизнь.

Фото: ПСС по Самарской области