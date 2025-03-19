19 марта местами в Самарской области ожидается налипание мокрого снега

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Местами в Самарской области ожидается налипание мокрого снега с сохранением до конца ночи и утром 19.03.2025».

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

- по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»