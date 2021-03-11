"Здесь спокойнее и надежнее". Путин посоветовал бизнесу инвестировать в Россию

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Своевременные меры помогли России преодолеть экономический спад из-за пандемии, а реформы последних лет - не ужесточать макроэкономическую политику в кризис, заявил в четверг президент Владимир Путин, передает ТАСС.

На совещании с представителями российского бизнеса он напомнил, что инвестировать "лучше в дом", благо риски вложений в отечественную экономику заметно снизились, и заверил, что у властей нет планов "прижимать" предпринимателей нерыночными методами. Глава государства сообщил о начале подготовки нового послания Федеральному собранию, которое и стало причиной встречи.

Главное из того, что говорил президент чиновникам и бизнесменам.

О преодолении кризиса

Россия благодаря реформам последних лет впервые в современной истории не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику в кризис. Центральный банк снизил ключевую ставку до исторического минимума - 4,25%, правительство выделило на стимулирование экономики примерно 4,5% ВВП, "это много для нашей страны".

"Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление".

"Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности. Серьезно снизились риски вложений в российскую экономику".

О поддержке инвесторов

К 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал должен вырасти как минимум на 70% к уровню 2020 года. Добиться этого предполагается четырьмя способами.

Первый - развитие инфраструктуры. Правительство дорабатывает программу дополнительного финансирования инфраструктуры в регионах, ее обсудят в апреле.

Второй - предсказуемые условия реализации инвестиционных проектов. С 2015 года в России действует механизм специальных инвестиционных контрактов, летом 2021 года планируется заключить первые соглашения по новой модели "СПИК 2.0".

Третий - снижение расходов инвесторов, в первую очередь за счет оптимизации процедур, например в строительстве. Механизм компенсации инвестиционного вычета, анонсированный в прошлогоднем послании Федеральному собранию, нужно запустить "как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время", до конца года.

Четвертый - обеспечение доступности финансовых ресурсов. "Напомню, что необходимо развивать весь спектр финансовых инструментов, делать более удобными, доступными не только кредиты, но и облигационные займы. <...> Нужно также создавать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала на российских биржах".

О "тихих гаванях"

"Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения", но "лучше в дом": "Здесь спокойнее и надежнее".

Необходимо создавать условия, чтобы средства компаний направлялись на развитие их бизнеса в России, а не выплачивались в виде дивидендов или оседали в "тихих гаванях" - "сегодня тихих, завтра что будет, мы не знаем".

Федеральная налоговая служба в течение года должна "вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп и компаний и ежеквартально докладывать <...>, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые <...> проекты".

В приоритете проекты, помогающие достичь национальных целей развития - здоровья и благополучия людей, роста их реальных ходов, формирования комфортной и безопасной среды, развития современных цифровых сервисов.

О ценах и нерыночных методах

"Поверьте, нет никакого желания и никакого настроя на то, чтобы прижимать как-то, какими-то нерыночными методами бизнес, который развивается и показывает такие замечательные результаты". Но развитие бизнеса не должно идти в ущерб людям.

Желание производителей, в частности в аграрном секторе, продавать продукцию по мировым ценам связано не только с тем, "чтобы карманы кому-то набить", но "удары ценовые не должны быть такими, как имели место быть": "Надо и инструменты применять, и смягчать эти шаги".

В случае с энергетикой ограничение цен - это "не снижение потенциала отрасли как таковой", речь идет об ограничении сверхприбылей: "И здесь ничего страшного нет".

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС