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Курировать проект восстановления объектов культурного наследия в 129 квартале будет лично Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев подписал документ, утверждающий список ценных градоформирующих объектов в рамках исторического поселения Самары
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Вячеслав Федорищев подписал документ, утверждающий список ценных градоформирующих объектов в рамках исторического поселения Самары

23 июня 2024 15:26
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Курировать проект восстановления объектов культурного наследия в 129 квартале будет лично Вячеслав Федорищев.

В воскресенье, 23 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с представителями регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры осмотрел памятник градостроительства и архитектуры на ул. Алексея Толстого, 3 в Самаре — особняк Субботина-Шихобалова. После осмотра на месте врио губернатора подписал знаковый документ, касающийся сохранения и восстановления исторических объектов Самары.

«Мы несколько дней назад договорились об очень важных вещах. Мы вместе с неравнодушными людьми, людьми, кто годами, десятилетиями защищают нашу культуру, историю, работаем вместе. Причем работаем оперативно. История-то длинная, а нам надо в кратчайшие сроки все сделать», — отметил врио губернатора.

Напомним, 20 июня на встрече с членами ВООПИиК, архитекторами, руководителями музеев в музее-галерее «Заварка» в доме Маштакова Вячеслав Федорищев предложил выбрать первоочередной самый знаковый и важный объект культурного наследия в исторической части Самары, который особенно нуждается в реставрации.

Как первоочередной такой объект был выбран особняк на ул. Алексея Толстого, 3. Его история прослеживается с 1870-х годов, когда дворовое место принадлежало купеческой семье Субботиных. Они владели крупной торговой компанией «Торговый дом Семёна Субботина, сын и внук». На улице Казанской — так тогда называлась улица — был возведен трехэтажный особняк в стиле неоренессанса. В 1894–1895 годах владения Субботиных на ул. Казанской принадлежали уже А.Н. Шихобалову, а в 1917 г. владелицей особняка была купчиха Е.Н. Курлина. В советское время в здании располагался Дворец инвалидов, при котором работала школа ликбеза. После войны дом принадлежал военному ведомству и использовался под гостиницу, впоследствии – под административный корпус завода им. Масленникова.

Как отметил врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев, здесь колоссальный объем работы. Вячеслав Федорищев сообщил, что объект будет реконструирован в течение трех лет. На месте он подписал протокол о намерениях о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Самарским региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Здесь уже давно не было жизни. Мы фиксируем обязательства — Правительства Самарской области, мое лично, вместе с сообществом, которое всегда было настроено на то, чтобы объект реально восстановить. Здесь будет жизнь. Большой объект, серьезный, реставрация — процесс очень сложный. Но я думаю, в течение трех лет мы выйдем на то, чтобы в этом замечательном доме — музее культуры, дворце культуры — была жизнь для всех наших жителей, всех наших гостей. Документ подписываем и начинаем работать», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, сообщил руководитель области, подписан важный документ, касающийся исторического поселения Самары. Постановлением Правительства Самарской области утвержден перечень ценных градоформирующих объектов в количестве 631 объект. «Документ первый из череды больших важных документов, но основополагающий. Мы зафиксировали все объекты, которые необходимо беречь и сохранять, далее в течение месяца будут последовательно подписаны еще ряд важных документов, которые позволят нам точно зафиксировать предмет охраны и регламентом договориться о том, как мы из месяца в месяц, из года в год будем их преображать, восстанавливая память, культуру, дух, но при этом давая и новое современное звучание», — отметил врио губернатора.

Также Вячеслав Федорищев вместе с главой г.о. Самара Еленой Лапушкиной, общественным помощником Олегом Никитенко, градозащитниками осмотрел объекты 129 квартала в границах улиц Самарской, Маяковского, Садовой, Чкалова. Говоря о восстановлении объектов культурного наследия, руководитель области подчеркнул: у каждого проекта будет свой куратор.

Курировать проект восстановления объектов культурного наследия в 129 квартале будет лично Вячеслав Федорищев. «Документы, которые сегодня подписали по историческому поселению, всего лишь первый шаг. Нам важно фиксировать обязательства по сохранению большинства объектов в том виде, в котором задумывалось, а также наполнять их жизнью. Инвестиционные масштабные региональные проекты будут работать в системе сопровождающих, то есть у каждого крупного проекта с интенсивным межведомственным взаимодействием будет персональный менеджер. По самым большим проектам, которые будут в периметре самого сложного межведомственного согласования, финансирования, решения этих проблем, буду заниматься лично», — отметил он.

 

Фото:   СОВА

Теги: Самара

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