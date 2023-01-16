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Волонтёр «Единой России» отправился добровольцем на фронт

16 января 2023 12:03
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Волонтёр «Единой России» Александр Данилевский отправился добровольцем на фронт
Активист-молодогвардеец из Самары уехал в зону СВО в составе сводного отряда «Молодой Гвардии»
 

Самарец Александр Данилевский прибыл в расположение отряда, как  и активисты из Москвы, Чувашской Республики, Пермского края, Брянской и Московской областей. После прохождения специальной подготовки отряд отправится по месту своей дислокации для выполнения боевых задач.

Для Алесандра такое решение было тщательно обдуманным. Вот уже более трёх лет он - один из активистов штаба «Молодой Гвардии»  и регионального отделения «Единой России».  Во время пандемии помогал бороться с ковидом, сдавал кровь в поддержку российских военных, помогал вынужденным переселенцам в ПВР.

В прошлом году после специального обучения Саша  работал на Донбассе и освобождённых территориях, в центре гуманитарной помощи города  Купянск Харьковской области. В сентябре после возвращения с освобождённых территорий задумался над подписанием контракта.

Поступок  Александра вызвал горячую поддержку волонтёров, друзей и сокурсников, однопартийцев и товарищей по «Молодой Гвардии».

«Решение Саши станет примером для всех. Все молодогвардейцы Самарской области искренне желают Саше здоровья, крепости духа, настоящего боевого братства! Мы ждём тебя с нетерпением домой!», - считает руководитель МГЕР по Самарской области Антон Родионов.

Руководитель штаба «Молодой гвардии» в Советском районе Самары Кристина Майорова уверена: «В свои 18 лет сделать такой серьёзный шаг и идти на защиту Родины — достойно всех похвал. Саня, мы все искренне переживаем и ждём тебя домой! Ты большой молодец, наша гордость и пример настоящего мужчины!»

Отметим, что всё больше активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» проявляют желание и отправляются добровольцами на специальную военную операцию по защите Донбасса. Сейчас на передовой находятся уже более 80 активистов МГЕР.

Теги: Единая Россия

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