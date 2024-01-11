Волонтеры «Единой России» исполнили желания юных самарцев в новогодние каникулы

186

Накануне Нового года и Рождества активисты молодёжного крыла партии «Единая Россия» исполнили мечты детей с особенностями развития, а также тех, кто отличился в учёбе.

Пятиклассник из Самары Игорь закончил учебную четверть с хорошей успеваемостью и примерным поведением. «Попросил у Деда Мороза подарок с высоким шансом на успех, – говорит школьник. – Загадал, чтобы дома был турник, хочу быть сильным, как герои сериалов про военных и полицейских». О том, что Деду Морозу помогают добрые волшебники, мальчик, возможно, еще не догадывается и по-детски верит в добрую сказку о новогоднем чуде. Мечту Игоря взялись исполнить молодогвардейцы Самары, которые сняли с «Елки желаний» праздничный шар именно с этим пожеланием.

«Елка желаний» позволяет исполнить мечты всем детям, в том числе и с особенностями развития. Мы не первый год участвуем в этой замечательной акции, и каждый раз она дарит только прекрасные эмоции от улыбок ребят, принимающих эти подарки», - поделился и.о. руководителя аппарата Самарского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Арсений Ганин.

Активисты МГЕР помогли осуществиться мечте Егора - побывать в самарском цирке на каникулах и увидеть настоящих тигров. Именно об этом юный самарец попросил Деда Мороза. Билеты в самарский цирк на представление братьев Запашных «Страшная сила» Егору подарили молодогвардейцы.

Еще один юный самарец мечтал о рации и его желание тоже сбылось. Все ребята также получили сладкие подарки.

Напомним, что акция «Елка желаний» проходит с 2018 года и за это время помогла исполнить мечты свыше 105 тысяч российских детей, а исполнителями желаний стали свыше 40 тысяч россиян абсолютно разных возрастов и профессий. Новогодние пожелания исполняются для детей и родителей, которые оставили свои пожелания на сайте елкажеланий.рф. или в социальных центрах своих населенных пунктов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"