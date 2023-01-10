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Волонтер из Безенчукского района уехал на Донбасс

10 января 2023 10:28
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Волонтер из Безенчукского района уехал на Донбасс

На Донбасс отправился 27 сводный волонтёрский отряд «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты».

В его составе 50 человек из разных субъектов РФ, среди них - волонтёры из Самарской области

Это 27-ой десант волонтёров — первый в 2023 году. Добровольцы прошли обучение и будут оказывать необходимую помощь жителям Мариуполя и Мелитополя.

Среди них - житель Безенчукского района Владимир Гулаев, главный агроном одного из сельхозпредпреприятий посёлка Безенчук. Именно желанием помочь руководствовался Владимир, когда примкнул к волонтёрскому движению в районе, а затем и к деятельности местного штаба «Молодой гвардии» и гуманитарной миссии «Единой России».

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов рассказал, что волонтёры продолжат работу в Больнице интенсивного лечения и оказание адресной помощи.

Напомним, с  марта 2022 года активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства» оказывают помощь жителям Донбасса и новых территорий. На данный момент через волонтерскую и гуманитарную миссии в новых российских регионах прошли более 1,5 тысяч человек.

Теги: Единая Россия

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